Adana'da 4 Yaşındaki Çocuğun Ölü Bulunması - Gözaltına Alınan Anne Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat sahasında ölü bulunan 4 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan annesi tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde inşaat sahasında ölü bulunan 4 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan annesi tutuklandı.
Yiğit Çınar Ö'nün Şıh Efendi Bulvarı'ndaki bir inşaatta ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan annesi Fatma Ö'nün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay
Türkeli Mahallesi'ndeki evlerinden annesi ile birlikte ayrılan Yiğit Çınar Ö'nün, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki bir inşaat sahasında cesedi bulunuştu.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen anne Fatma Ö, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında kendisine zarar verdiği sırada gözaltına alınmıştı.