Adana'da 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir fabrikada 4 milyon 720 bin makaron ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da bir fabrikada 4 milyon 720 bin makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada kaçak makaron üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Fabrika ve deposuna baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi.

Operasyonda, fabrika sahibi S.K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen S.K. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'da 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 720 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Adana'da bir fabrikada 4 milyon 720 bin makaron ele geçirildi.

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