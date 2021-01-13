Adana'da 4 milyon 140 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da 4 milyon 140 bin kaçak makaron ele geçirildi

13.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:42
Adana'da 4 milyon 140 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da bir depoda 4 milyon 140 bin kaçak makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da bir depoda 4 milyon 140 bin kaçak makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçak 4 milyon 140 bin makaron buldu, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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