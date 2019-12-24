Adana'da 4 merkez ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
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Adana'da 4 merkez ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

24.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:56
Adana'da 4 merkez ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Vali , AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez , , Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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