Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda iki grup arasında belirlenemeyen sebeple başlayan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.Ö. ve A.K. bıçakla, olay yerinden elektrikli bisikletle kaçmaya çalışan M.C. ve E.P de diğer yaralıların arabayla çarpması sonucu yaralandı.

Yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bıçakla yaralanan H.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kişiyi bıçakladığı iddia edilen şüpheli E.P'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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