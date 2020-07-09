Adana'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı Adana'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Ömer E. (24) ve Fikret B'yi (25), tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

Polis, olaya karıştığını belirlediği şüpheli İlyas İ'yi (20) de yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından adana adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavgada ağır yaralanan Sefer S. (22) ile Ali T'nin (24) ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

İsmetpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fikret B. ve Ali T. ile karşı taraftan Ömer E. ve Sefer S. yaralanmıştı.

Yaralılar, kaldırıldıkları özel hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA