Adana'da, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 3 tutuklama ADANA'da, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı, husumetli iki grubun silahlı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Fikret B. (25), Ömer E. (24) ve İlyas İ. (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'da, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı, husumetli iki grubun silahlı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Fikret B. (25), Ömer E. (24) ve İlyas İ. (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Fikret B. ve arkadaşı Ali T. (24), aralarında husumet olan İlyas İ., Ömer E. ve Sefer S. (22) ile karşılaştı. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce taraflar, birbirlerine silahlarla ateş açtı. Ali T., Sefer S., Fikret B. ve Ömer E., vurularak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. İlyas İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık durumu ağır olan Sefer S. ile Ali T.'nin yoğun bakıma alındığı belirtildi. Ömer E. ve Fikret B. ise tedavilerinin ardından polis tarafından emniyete götürüldü. Şüphelilerin, ifadelerinde, suçu birbirlerinin üzerine attığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlyas İ., Ömer E. ve Fikret B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık durumu kritik olan Sefer S. ile Ali T.'nin ise hastanede tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA