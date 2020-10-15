Son dakika haberleri: 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri: 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

15.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:00

Bir son dakika haberine göre Adana'da 4 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Adana'da 4 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde, 10 Ekim'de restoran önünde akrabası Baran T. ile bekleyen Volkan T'ye iki şüpheli tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda Baran T, Volkan T. ve restoranda müzisyenlik yapan Osman S. yaralandı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra zanlıların A.B. ve U.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, A.B. ve U.A. ile ona yardım ettiği ileri sürülen K.U. ve azmettirici iddiasıyla D.Z'yi gözaltına aldı.

Daha sonra, Baran T'nin ağabeyi İ.T. de 13 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi önünde kardeşinin yaralanmasıyla ilgili G.C.G'yi tabancayla bacaklarından yaraladığı iddiasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, D.Z'nin akrabası tutuklu T.Z'nin, 24 Nisan'da Volkan T'nin akrabası Fatih T'yi sokakta tabancayla öldürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri: 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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