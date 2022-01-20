Adana'da 4 kişinin motosikletini çalan iki şüpheli tutuklandı

Adana'da 4 kişinin motosikletini çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların motosikletleri çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenli kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, direksiyon kilidini kırdıkları motosikletleri çalan iki kişinin plakası çamurla kapatılmış kiralık bir otomobille geldiklerini tespit etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Araç kiralama acentesiyle irtibata geçen ekipler, otomobili Mehmet A.'nın kiraladığını belirledi. Evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Mehmet A., "Arkadaşlarım Fırat S. ile Necdetcan T. parasını verip, otomobil kiralattı. Ben sadece kız arkadaşımla gezdim. Olay günü ve saatlerinde otomobil bende değildi" dedi. Bu ifade üzerine ekipler, şüpheliler Fırat S. (23) ile Necdetcan T.'yi (26) Seyhan ilçesindeki saklandıkları evde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler alkollü olduklarını ve hiçbir şey hatırlamadıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat S. ile Necdetcan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mehmet A. ise ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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