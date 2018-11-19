Adana'da 4 Kişilik Aile Sobadan Zehirlendi

ADANA'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin üst katında oturan Taner Güncek (28), eşi Yonca (24), kızı Gülçin (2) ve oğlu Arda (1), iddiaya göre kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan aile, tedavi altına alınırken, baba Taner Güncek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Adana