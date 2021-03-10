Adana'da 4. kattan üzerine pencere düşen kişi yaralandı
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Adana'da 4. kattan üzerine pencere düşen kişi yaralandı

10.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:26
Adana'da 4. kattan üzerine pencere düşen kişi yaralandı

Adana'da bir binanın 4. katından üzerine pencere düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir binanın 4. katından üzerine pencere düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 10 katlı binanın 4. katındaki dairesine takılmaya çalışılan pencere aşağı düştü.

Bu sırada yolda geçerken, pencere üzerine düşen Sabri Bildik yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, pencereyi takmaya çalışırken aşağı düşüren iki işçiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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