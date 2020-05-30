Adana'da 4. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı
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Adana'da 4. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı

Adana'da 4 katlı apartmanın son katından düşerek yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

30.05.2020 03:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 03:20

Adana'da 4 katlı apartmanın son katından düşerek yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde 4 katlı binanın son katında oturan Elanur B. henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın giriş katındaki beton çıkıntıya düşerek yaralanan Elanur B. sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da 4. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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