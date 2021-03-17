Adana'da 4 katlı binanın çatısından düşen 2 genç ağır yaralandı
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Adana'da 4 katlı binanın çatısından düşen 2 genç ağır yaralandı

17.03.2021 03:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:14
Adana'da 4 katlı binanın çatısından düşen 2 genç ağır yaralandı

Adana'da 4 katlı binanın çatısından düşen 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 4 katlı binanın çatısından düşen 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 2 kişinin 4 katlı binanın çatısından düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıdan düşen Büşra D. (20) ile Bayram T'nin (20) yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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