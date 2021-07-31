Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (7)

KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmasının ise devam ettiğini duyurdu. 3 gün süren yangının bölgeye tam olarak ne kadar zarar verdiği ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı