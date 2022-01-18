Adana'da 4 ilçede daha eğitime kar tatili

SAİMBEYLİ, ADANA (DHA) - ADANA'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Adana'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ilçelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Adana Valiliği, 4 ilçede daha yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı. Böylelikle il genelinde toplam 6 ilçede kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiş oldu.

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