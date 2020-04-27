Adana'da 4 günlük yasak sonrası sokaklar hareketlendi Adana'da 4 günlük yasak sonrası sokaklar hareketlendiADANA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün sokaklar hareketlenirken, özellikle banka ve postahanelerin önünde yoğunluk oluştu.

Adana'da 4 günlük yasak sonrası sokaklar hareketlendi

ADANA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün sokaklar hareketlenirken, özellikle banka ve postahanelerin önünde yoğunluk oluştu.

4 günlük yasaktan sonra sokağa çıkan vatandaşlar, özellikle kent merkezindeki banka ve postahanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Görevlilerde vatandaşları sosyal mesefaye uymaları konusunda uyardı. Ayrıca yine kentin ana alterlerinden olan Büyüksaat ve 5 Ocak meydanında araç yoğunluğu gözlendi.

Kaynak: DHA