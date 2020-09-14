Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı
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Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı
14.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:53

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanması için kent genelinde denetimler yaptı. 'Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit', 'Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma' suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A. ve O.A., Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Ekipler, 'Hırsızlık' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan  İ.H.K.'yi Barbaros Mahallesi'nde, 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırcılık' suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.K.'yi ise Yenibaraj Mahallesi'nde yakaladı. 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: DHA

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