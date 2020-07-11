Adana'da 4 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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Adana'da 4 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Adana'da, bir iş yerinden 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürgeyi Büyükşehir Belediyesinin satın alma talep formunu taklit ederek dolandırdığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 4 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
11.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:08

Adana'da, bir iş yerinden 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürgeyi Büyükşehir Belediyesinin satın alma talep formunu taklit ederek dolandırdığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezindeki bir beyaz eşya bayisinin sahibi M.A.G, tanımadığı kişilerin kendisini dolandırdığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğine başvurdu.

M.A.G, internetten kendisine Adana Büyükşehir Belediyesine ait satın alma talep formu gönderildiğini, daha önce de bu yöntemle satış yaptığı için şüphelenmediğini, istenen 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürgeyi yolladıktan sonra ödeme yapılmaması üzerine belediyeye gidince durumu öğrendiğini anlattı.

Araştırma başlatan polis, bir nakliyat firması sahibi R.M. ile çalışanları S.A, Y.A. ve D.K'yi İstanbul ve Kocaeli'nde gözaltına aldı.

Zanlılardan R.M. ve S.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Suçlamayı kabullenen Y.A. ve D.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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