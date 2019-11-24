Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4 büyüklüğünde depremADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:14
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

'da 4 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KOZAN (Adana), (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
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