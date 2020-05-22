Adana'da 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Adana'da 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Adana'da bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
22.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:56

Adana'da bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 458 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak cinsel ürün ve malzeme satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, operasyon düzenlediği iş yerinde yaptığı aramada, kaçak olduğu belirlenen 4 bin 458 cinsel ürün ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahibi T.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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