Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da polis yaptığı operasyonlarda 4 bin 150 litre sahte içki, 3 milyon 640 bin kaçak makaron, kaçak doldurulmuş sigara, kaçak kıyılmış tütün ve elektronik sigara ele geçirdi.

ADANA (İHA) - Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis yaptığı operasyonlarda 4 bin 150 litre sahte içki, 3 milyon 640 bin kaçak makaron, kaçak doldurulmuş sigara, kaçak kıyılmış tütün ve elektronik sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Barbaros mahallelerinde 5 ayrı adreste, Yüreğir ilçesinde bulunan bir adreste ve otoyolda kaçak ve sahte ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis 3 milyon 640 bin kaçak makaron, 175 bin adet doldurulmuş kaçak sigara, 470 kilo kıyılmış kaçak tütün, 2 elektronik sigara dolum makinası, 2 sigara dolumunda kullanılan kompresör, 2 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, ve 525 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

Sigara, Tütün, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haber

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