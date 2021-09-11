Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü - Haberler
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Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Sarıçam ilçesi yakınlarında iki tır, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada kimliği henüz belirlenemeyen 01 R 9238 plakalı tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü - Haberler
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