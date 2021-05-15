Adana'da 4 adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da 4 adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Adana'da 4 adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ve merkez Sarıçam ilçelerinde 4 adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ve merkez Sarıçam ilçelerinde 4 adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, A.C, Y.C. ve İ.Ç'nin evinden 5 telefon, 5 banka kartı, 3 bin lira ve altın küpe, T.K'nin bahçesinden de 2 invertör, 2 akü, 2 takım çantası, bir miktar ilaç ve gübrenin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptıkları çalışmalar ve istihbarat çalışmalarıyla şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda H.G. ve O.G. yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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