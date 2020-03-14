Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Adana'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:45
Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Adana'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir grubun sahte plaka satışı yaptığını tespit etti.

Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada 363 sahte plaka ele geçirdi.

Ankara'da hazırlanarak Adana'ya kargoyla getirildiği tespit edilen plakalarla ilgili iş yeri sahibi H.M.S. ve yeğeni T.S. ile H.Ş. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Kaynak: AA

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Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

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