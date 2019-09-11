11.09.2019 11:26

Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adana'da, polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada aracın bagajında 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K. ve M.M. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA