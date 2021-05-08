Adana'da 36 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda 36 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda 36 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt sokulduğu bilgisine ulaştı. Bu kapsamda iki farklı adrese şok baskın yapan polis, 36 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Ekiplerin başka bir adrese yaptığı baskında ise bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR