Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da düzenlenen operasyonda 356 kaçak cep telefonu, bin 226 kaçak kulaklık, 2 bin 295 kaça şarj aleti ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 356 kaçak cep telefonu, bin 226 kaçak kulaklık, 2 bin 295 kaça şarj aleti ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 356 cep telefonu, bin 226 kablosuz kulaklık, 2 bin 295 şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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