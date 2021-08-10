Adana'da 35 ruhsatsız silah ele geçirdi
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Adana'da 35 ruhsatsız silah ele geçirdi

Adana'da 35 ruhsatsız silah ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polisin yaptığı şok uygulamalarda 35 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana'da polisin yaptığı şok uygulamalarda 35 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus timleri, 2-8 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 206 firari hükümlüyü yakaladı. Durdurulan araç ve şüphelilerin yapılan üst aramalarında da mini bir cephanelik ele geçirildi.

Söz konusu aramalarda, 26 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca olmak üzere 36 silah ile birlikte 201 adet fişek ele geçirdi. Şüphe üzerine durdurulan 4 otomobil ve 7 motosikletin, 2 elektrikli bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı araçlara el konularak sürücüleri gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahların, daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. 14 iş yerine de uygulamalarda kumar oynatmaktan işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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