ADANA'DA 35 BİN 500 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, izleme yaptığı sırada akaryakıt yüklü tankerin depoya geldiğini gördü. Depoya giren polis, tankerlerden 35 bin 500 litre akaryakıt aktarımının yapıldığı saptadı. Depoda bulunan Z.Ç., B.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri
12:46 KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR (3) (operasyon görüntüleri)
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye...