Adana'da 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı
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Adana'da 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı

Adana'da 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da düzenlenen operasyonda 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Kozan ilçesinde bir araçta ve merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.

Aramada 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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