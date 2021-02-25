Adana'da 325 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 325 litre sahte içki ele geçirildi

25.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:54
Adana'da 325 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 325 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 325 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 325 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma, sahte içkiyle ilgili şüpheli C.M'yi gözaltına aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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