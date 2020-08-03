Adana'da 315 litre sahte içki ve 2 bin litre etil alkol ele geçirildi Adana'da bir evde, 315 litre sahte içki, 2 bin litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana'da bir evde, 315 litre sahte içki, 2 bin litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 315 litre sahte içki ve 2 bin litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli S.Y. emniyete götürüldü. Kaynak: AA