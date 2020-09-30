Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

30.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:08
Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet, ruhsatsız silah bulundurma, tehdit ve yaralama suçlarından 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Fatih Ş'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Yakalanan Fatih Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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