Adana'da 30 ton narenciye hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Adana'da 30 ton narenciye hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Adana'da 30 ton narenciye hırsızlığı şüphelileri yakalandıADANA'da, yevmiyeli işçi kiralayarak, 2 bahçeden 30 ton narenciye ürünü çalan 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı.

06.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:15

Adana'da 30 ton narenciye hırsızlığı şüphelileri yakalandı

ADANA'da, yevmiyeli işçi kiralayarak, 2 bahçeden 30 ton narenciye ürünü çalan 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Faik Ö. (27) ile Ramazan M. (32) mahkemece tutuklandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Dilan E.'nin (26), Ramazan M.'nin sevgilisi olduğunu belirterek, Benim bu olaydan haberim yok. Ramazan M., 'Sana Mersin'den mobilya alacağım' diyerek beni kamyonetle aldı dediği öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Çaputçu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bahçeden 14 Ağustos'ta 25 ton limon, 31 Ağustos'ta ise başka bahçeden 5 ton portakal çalınması üzerine Hırsızlık Büro ekipleri hareke geçti. Bölgede sivil olarak devriye gezen ekipler, şüphelileri yakalamak için bahçe sahipleriyle görüşerek, civarda dolaşan yabancı kişi ve araçları tespit etti. Plaka Takip Sistemi (PTS) görüntülerini izleyen polisler, narenciye yüklü 2 kamyonetin plakasını saptadı.

SEVGİLİSİ, MOBİLYA ALACAKMIŞ

Çalınan narenciyelerin Mersin'e götürülerek, buradaki sebze haline satılmak istendiğini öğrenen polisler, Faik Ö., Recep P. (19), Ramazan M., Sinan K. (24) ve Dilan E.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin sakin saatlerde yevmiyeli işçi kiralayarak, bahçelerde hasat yaptırdıklarını tespit etti. Şüphelilerin, çalıştırdıkları işçilere bahçenin kendilerine ait olduğunu söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden Ramazan M. ile Dilan E.'nin sevgili olduğu, Ramazan M.'nin çalıntı limonları sattıktan sonra sevgilisine Mersin'den mobilya alacağı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmeyerek, limon ve portakalların çalıntı olduğunu bilmediklerini söyledi.

Şüphelilerden Dilan E. ise ifadesinde, Benim bu olaydan haberim yok. Ramazan M., 'Sana Mersin'den mobilya alacağımA' diyerek beni kamyonetle aldı. Araca bindiğimde arkadaki yüklü limonları gördüm dedi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Faik Ö. ve Ramazan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dilan E. Recep P. ve Sinan K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 30 ton narenciye hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kaynak: DHA

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