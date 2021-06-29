Adana'da 30 branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 30 branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek

Adana'da 30 branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen ve 1 Temmuz'da başlayacak olan spor okulları açılışı Adana'da törenle yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen ve 1 Temmuz'da başlayacak olan spor okulları açılışı Adana'da törenle yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen törende, yaz döneminde kentte 30 ayrı branşta ücretsiz spor eğitimi verileceğini kaydetti.

Spor okullarıyla özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleriyle sosyalleşmelerine katkı sağlanacağını aktaran Çintimar, alanında uzman antrenörler koordinesinde beden eğitiminin yanı sıra birçok değerler eğitiminin de verileceği kurslara herkesi beklediklerini ifade etti.

Çintimar, çocukların öz güven sahibi, sağlıklı birer nesil olarak yetiştirilebilmesi için bu tür kurslara sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Taner Ölmez Hande Erçel
Spor Mesut Özil Mert Müldür Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da 30 branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:45:15. #1.16#

title