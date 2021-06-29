Adana'da 30 branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen ve 1 Temmuz'da başlayacak olan spor okulları açılışı Adana'da törenle yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen ve 1 Temmuz'da başlayacak olan spor okulları açılışı Adana'da törenle yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen törende, yaz döneminde kentte 30 ayrı branşta ücretsiz spor eğitimi verileceğini kaydetti.

Spor okullarıyla özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleriyle sosyalleşmelerine katkı sağlanacağını aktaran Çintimar, alanında uzman antrenörler koordinesinde beden eğitiminin yanı sıra birçok değerler eğitiminin de verileceği kurslara herkesi beklediklerini ifade etti.

Çintimar, çocukların öz güven sahibi, sağlıklı birer nesil olarak yetiştirilebilmesi için bu tür kurslara sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven