ADANA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
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ADANA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kapsamında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kapsamında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Vali Süleyman Elban, tören sonrası vatandaşların bayramını kutladı.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kapsamında Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kent protokolü katıldı. Vali Elban tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle tören son buldu. Maske ve sosyal mesafeye uyularak az sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Vali Elban, vatandaşların yanına giderek bayramlarını kutladı.

ADANA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
ADANA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
ADANA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
ADANA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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