Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kapsamında maske ve sosyal mesafeye uyularak düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kapsamında maske ve sosyal mesafeye uyularak düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Vali Süleyman Elban tören sonrası vatandaşların yanına giderek bayramlarını kutladı. Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kent protokolünün hazır bulunduğu tören, Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Vali Süleyman Elban tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle tören son buldu. Maske ve sosyal mesafeye uyularak az sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından Vali Elban, vatandaşların yanına giderek bayramlarını kutladı.

Kaynak: DHA