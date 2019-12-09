Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi
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Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 litre kaçak viski aroması ile piyasa değeri 150 bin lira olan içki yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.

09.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:08
Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda, 3 litre kaçak viski aroması ile piyasa değeri 150 bin lira olan içki yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. İş yerine yapılan baskında 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi. Polis içkinin yanı sıra içki yapımında kullanılan piyasa değeri 150 bin liralık ürün de ele geçirdi.


Zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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