Adana'da 3 Kişinin Öldüğü Silahlı Saldırı

Adana'da, boşanma aşamasındaki eşinin babaevine gelerek silahlı saldırı düzenleyen ve 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Ayla Ö. (39), kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi (45) ve baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürüp, kayınvalidesi Hacer İrketi'yi (80) de yaraladığı ileri sürülen Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüpheliye ait olduğu ileri sürülen 01 AHE 28 plakalı hafif ticari aracı, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulan ekipler, zanlının gidebileceği adreslere operasyon düzenliyor.

Saldırıdan yaralı kurtulan kayınvalide Hacer İrketi, olay günü yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Olay günü evde ailece oturduklarını belirten İrketi, "Kapıdan girdi, silah elinde hazır vaziyetteydi. Oğlum, 'Silahı bırak, gel şuraya otur konuş.' dedi. Mehmet de 'Konuşacak bir şey kalmadı.' dedi. Baktım sıkacak önüne geçtim, 'Bana sık ona sıkma.' dedim. Ayağıma sıktı beni köşeye çekti. Daha sonra oğluma ateş etti. Döndü karısına ve diğer kızıma ateş etti. Kızımı koltukta öldürdü. Bu adam benim 25 yıl çocuğuna baktığım insan." diye konuştu.

Şüpheli Mehmet Ö'nün yakalanmasını isteyen İrketi, "Ben bunu çekemiyorum, kaldıramıyorum. Yakalanırsa benim için bayram olacak. Hemen yakalanmasını istiyorum." dedi.

Olay

Ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı babaevine, 7 Nisan'da giden zanlı Mehmet Ö. ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Bunun üzerine Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö, kayınbiraderi Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'yi yaralayıp kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayla Ö, Reyhan İrketi ve Bahri İrketi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA