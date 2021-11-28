Adana'da 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

TARSUS, MERSİN (İHA) - Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajından 3 kilo 950 gram esrar çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, detektör köpeklerle yaptıkları aramada aracın bagajında valizlerin içine gizlenmiş 3 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Otomobilin sürücüsü Sadullah A. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan ve işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen Sadullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

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