Adana'da 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap ve bir av tüfeği ele geçirildi.
16.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:16
Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap ve bir av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid, 7 uyuşturucu hap, bir av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlıdan S.K. (39) ve F.G. (41) tutuklandı, F.D. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA