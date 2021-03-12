3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

12.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:03

Adana'dan bir iş yerinden 100 bin lira para çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı, diğeri aranıyor.

Adana'dan bir iş yerinden 100 bin lira para çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı, diğeri aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 100 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerindeki çelik kasayı kırarak içindeki paraları alan şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kimlikleri belirlenen zanlılardan 3'ü Mersin'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, iş yerinden çalındığı değerlendirilen 74 bin 800 lira, 15 gram esrar ve 52 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. JASAT ekipleri, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Halis Özkahya Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:08:31. #1.16#
title