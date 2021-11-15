Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün önce kaybolan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün önce kaybolan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Kökez Mahallesi'nde ikamet eden Safiye Çoban'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Kadın, çalışmalar sırasında mahalleye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık ekiplerince durumunun iyi olduğu belirlenen Çoban, tedbir amaçlı Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

YÖRÜK KIZ MÜSLÜME'NİN BABASI HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR

YÖRÜK KIZ MÜSLÜME'NİN BABASI HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR

 Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor (3)

Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor (3)

 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı

"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title