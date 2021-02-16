Adana'da 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:31
Adana'da 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.T, A.İ. ve K.K. ile avukatları katıldı.

Sanık M.T, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen M.T, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlenen toplantılarına katılması, örgütün yayın organlarına aboneliklerinin bulunması, sosyal medya hesaplarından örgütün amaçlarına hizmet eder nitelikte paylaşımlar yapmalarının dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı M.T, A.İ. ve K.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Merve Dizdar Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:32:57. #1.14#
title