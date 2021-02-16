Adana'da 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.T, A.İ. ve K.K. ile avukatları katıldı.
Sanık M.T, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen M.T, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlenen toplantılarına katılması, örgütün yayın organlarına aboneliklerinin bulunması, sosyal medya hesaplarından örgütün amaçlarına hizmet eder nitelikte paylaşımlar yapmalarının dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı M.T, A.İ. ve K.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu