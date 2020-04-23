Adana'da 3 farklı operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi
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Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Haber

Adana'da 3 farklı operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Adana'da 3 farklı operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi Adana'da jandarma ekipleri 3 farklı adrese düzenlendiği operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirdi.

23.04.2020 06:09 | Son Güncelleme: 23.04.2020 06:10
Adana'da 3 farklı operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Adana'da 3 farklı operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi

ADANA - Adana'da jandarma ekipleri 3 farklı adrese düzenlendiği operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Seyhan ve Çukurova ilçelerinde satışı yasak olmasına rağmen kaçak maske üretimi yapan 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında Sağlık Bakanlığının üretim kriterlerine uygun olduğu ancak satmak için üretildiği tespit edilen 700 bin maske ele geçirdi.

Yapılan baskında 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen maskeler ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adana'da 3 farklı operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

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