Adana'da 3 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Sarıçam ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.28'de meydana geldi. Deprem, yerin 38.1 kilometre derinliğnide oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı