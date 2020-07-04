Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması
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Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması

Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması ADANA'da, 2 bin 826 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında aranması olan 42 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5...

Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması
04.07.2020 03:48 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:51

Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması

ADANA'da, 2 bin 826 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında aranması olan 42 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda kent genelinde 2 bin 826 polisin katılımıyla hava destekli 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. 80 sabit nokta yol ve umuma açık mekan denetimlerinde özel eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. 10 bin 161 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı. 5 bin 774 aracı durdurup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, 20 aracı trafikten men etti. Bir adet de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçiren ekipler, 91 araca toplamda 67 bin 770 TL trafik cezası uyguladı. 261 umuma açık mekanda denetleme yapan ekipler, 19 iş yerine 28 bin 970 TL idari para cezası kesti.
Öte yandan 2 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereği 1800 TL idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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