Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir kişiyi takibe aldı.

Ekip, şüphelinin kullandığı kamyoneti şehir merkezinde durdurup aradı.

Araçta yapılan incelemede 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, cep telefonuna anbean yansıdı

 Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Babası kan bağışı çağrısında bulundu

 Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title