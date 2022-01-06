Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir kişiyi takibe aldı.

Ekip, şüphelinin kullandığı kamyoneti şehir merkezinde durdurup aradı.

Araçta yapılan incelemede 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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