Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi
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Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildiADANA'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

16.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:55

Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese yapılan baskında piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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