Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

06.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:08
Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafif ticari araç ve kamyonetle kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığını belirledi.

Ekipler, araçlardan birini merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi, diğerini de Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.

Araçlarda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt bulundu, 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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